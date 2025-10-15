Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran: Fenerbahçe'nin gelir sorunu yok, harcama sorunu var

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, göreve seçilmelerinin ardından herkesin büyük değişimler beklediğini dile getirdi. Gündeme dair çarpıcı açıklamalar yapan Saran "Fenerbahçe'nin gelir sorunu yok, harcama sorunu var. Bunu hep söyledik. Daha iyi bir tablo bırakacağımızdan yüzde 97,6 eminim." dedi.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamada bulundu.

Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Saran, "İlk basın toplantım, heyecanlıyım. Bugün burada hiçbir akreditasyon yasağı uygulamadık. İnşallah uygulamayacağız, hepinize adil yaklaşacağız. Fenerbahçe'nin haberlerinin reytingi yüksek, negatif haberlerin daha yüksek. Yalan haberler bizlere ve oyunculara çok zarar veriyor, bu konuda hassasiyet bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Gelir gelmez herkes neşter bekledi"

Göreve seçilmelerinin ardından herkesin büyük değişimler beklediğini dile getiren Saran, şöyle devam etti:

"Gelir gelmez herkes neşter bekledi. Kelle koparacak, kesecek, edecek bana hem yakın arkadaşlarımdan hem de çevremden, eski yöneticilerden, futbolculardan bu konuda çok baskı geldi. Fenerbahçe başkanlığının en zor kısmı bu baskılar altında sakin kalabilmek. Bunu yapmak çok kolaydı. Geldik tamam hocayı gönderdik 'Vay be başkana bak raconu kesti' bu kolaydı. Şöyle yaklaştım olaya. Dedim ki adam Kolombiya'dan gelmiş, değişik yerlerden gelen oyuncular... Bunlar geldiğinde Mourinho var, geldikten 5 hafta sonra Mourinho gidiyor ki çok kötü bir sezon öncesi antrenman dönemi var. Onun da etkilerini görüyoruz. Üç hafta boş kalınıyor, sonra Tedesco geliyor. Üç hafta sonra 7 senedir başkanlık yapan Ali Koç gidiyor ve oyuncuların tanımadığı Sadettin Saran geliyor. Maalesef o süreçte biz hep dedik eylül ayında yapmayalım diye ama benim orada bir tespitim vardı, ölü toprağı diye. Az bile söylemişim, Samandıra'ya gittiğimde bunu gördüm."

Seçim sürecinden takımın olumsuz etkilendiğini aktaran Saran, "O süreçte hepiniz hatırlayacaksınız. Başkan adayı olamaz, aday olursa seçilemez, seçilirse iptal edilir mazbatayı alamaz gibi bir sürü şeyle karşılaşıldı. O süreçte Samandıra'da verilen sözler tutulamamış seçim telaşından.

İçimizdeki insanlar oyunculara 'Bu adam gelirse maaşları ödeyemez.' demiş. 39,8 milyon avro ödedik geldiğimiz günden beri.

Böyle yalanlarla oyunculara zarar verildi. Seçim döneminde Kasımpaşa maçında oyuncular seçimi takip ediyormuş. Seçildiğimizin ertesi günü bir gazeteci çıktı 'Bugün federasyon toplanıyor mazbata vermeyecekler.' dedi. Bizim asıl mücadele etmemiz gereken içimizdeki yapı. Yalan yanlış haber yapanlar bize çok zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Tedesco'yu göndersem..."

Görev süresi boyunca camia içinde kulübe zarar verenlere karşı duracağını anlatan Saran, şunları kaydetti:

"İçimizde bize ciddi zararlar verenler var. Fenerbahçe'yi çok seviyorum adı altında Fenerbahçe'ye zarar verenlerle mücadele edeceğim. Bu atmosferde biz kazandık, ertesi günü arkadaşlarımla Samandıra'ya gittim. Kendimizi tanıttık. Çıkarken arkadaşlara döndüm 'Yarınki Zagreb maçında fark yemezsek iyi.' dedim. Oyuncuların ne kadar etkilendiğini görmüştüm. Tüm bunlar olmuşken ben gelir gelmez Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişle ilgili en ufak bağı kalmamış olacaktı. Ben bu adamı tanımıyorum, babamın oğlu değil. Çağırdım, konuştum ekibiyle ve oyuncularla konuştum. Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış. Samandıra'da yatıp kalkıyor, çalışkan bir adam. Oyuncular onu sevdiği, güvendiği sürece ben arkasında olmaya karar verdim. Arkasında duracağız."

Birtakım değişiklikler yaptıklarını dile getiren Saran, "Bunları da hocayla, teknik ekiple, oyuncularla konuşarak aile birliği çerçevesinde yaptık. Duran'la ilgili bir sürü haber yapıldı, gerçekten bir sakatlığı var. Doktoruyla konuştum, inşallah birkaç haftaya aramızda olacak. Daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Buradaki takım ruhunu ayağa kaldırma çerçevesinde tüm bunları yapıyoruz. Eleştiriler var Ali Bey'in devamı diye, evet Ali Bey ile arada konuşuyorum, geçmişe dönük fikirlerini alıyorum. İnşallah Aziz Bey ile de olur. 21 Eylül'den beri ben ve arkadaşlarım her şeyi bizler imzaladık. Ali Bey ile çok az ortak noktamız var. Fenerbahçe sevgimiz ve Atatürk. Onun dışında liderlik ve spor anlayışımız çok çok farklı." şeklinde konuştu.

"Kimse kimsenin adamı değil, herkes Fenerbahçe'nin adamı"

Birlik ve beraberliğe verdiği önemin altını çizen Saran, "Mümkün olduğu kadar iyi bir diyalog ile götürmeye çalışacağım. Ben gittikten sonra kimse 'Sadettinci' demeyecek. Kimse kimsenin adamı değil, herkes Fenerbahçe'nin adamı. Önümüzdeki hafta genel kurulumuz var, bu çok önemli. Daha önce net kapsamının çok iyi anlatılmadığını düşünüyorum. Bu sefer divanda bunu net ifade edeceğiz inşallah. Sağduyulu her Fenerbahçeli bunun önemini görecek. Biz daha önceki yönetim kurulunda çok çaba sarf ettik. Aynı çabaya devam edeceğiz. Aynı hassasiyeti göstereceğiz. Bir önceki yönetimden birini danışman olarak atayacağım bu konuda." ifadelerini kullandı.

Bahanelere sığınmayacaklarını vurgulayan Saran, şunları söyledi:

"Seçimden dolayı nakit akışını etkileyen ekstra harcama olmuş. Bunu da düzelteceğiz. Kerem'in sözleşmesi bizde var, federasyonda da var. İnceledik UEFA ile konuşuldu. Burada bir sorun görmüyoruz. Ne olursa olsun hocayla devam edeceğiz demiyoruz, biz başarı odaklıyız. Sarunas Jasikevicius ile sabah konuştum. Kendisini seviyor, güveniyoruz. Takımın birtakım eksiklikleri var, sakatlıklar var. Sözleşmeyi uzatmak için elimizden geleni yapacağız."

Kadro dışı kararlarının aile içinde kalacağını dile getiren Saran, şöyle konuştu:

"Amacımız ölü toprağının kalkması. Kalkması için elimizden geleni yapacağız. Bu da sevgi ve iletişimle olacak. Ben bağıran çağıran, maç öncesi hakemi baskı altına almaya çalışan biri değilim. Kavga etmiş olmak için kavga eden biri değilim. Sporcu kişiliğimden geliyor. Samsunspor maçı öncesi 'Demeç ver, baskı yap' dediler. Ben sağduyuya inandım, hakem çok da iyi yönetti. Önce insanlara karşındaki kötüdür demektense iyidir diye yaklaşmayı tercih ediyorum. Aksini görürsem ona göre davranırız. Murat Ülker'in kendisine de söyledim, Fenerbahçe'ye en büyük katkı sağlayan kişilerden biridir. Yeri çok önemli, onu o yüzden ziyaret ettim. Konuşmalarımız devam ediyor, kendisinin bana bir sözü var. Her defasında ona hatırlatacağım. En büyük hayallerimden biri olmasını bir köşeye koyarsak Fenerbahçe'de 3 temel sorun gördüm. İletişim, karar mekanizması ve futbol aklı. Bu konularda fark oluşturacağımızı düşündüğümüz için aday olduk."

"Fenerbahçe'nin gelir sorunu yok, harcama sorunu var"

Saran, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda üyelerin oylarına sunulacak maddelerin kabul edilmesi halinde Bankalar Birliğinden hemen çıkılabileceğini vurguladı.

Bankalarla bu konuda görüştüklerinin altını çizen Saran, "Biz de aşama kaydettik. Ayak süren 1-2 banka var, onlara da gerekeni söyledik. Şimdilik iyi niyetle yaklaşıyoruz. Dışarıdan, profesyonellerden amatör ruhla sponsorluk desteği alıyoruz. Vodafone CEO'su Engin Aksoy ve diğer CEO'lardan oluşan komite, bize destek verecek. Fenerbahçe'nin gelir sorunu yok, harcama sorunu var. Bunu hep söyledik. Daha iyi bir tablo bırakacağımızdan yüzde 97,6 eminim." ifadelerini kullandı.

"Takım dışında da bir abiye ihtiyacımız var"

Futbol A takımındaki son duruma değinen Sadettin Saran, sakatlığı bulunan Jhon Duran'a haksızlık edildiğini dile getirdi.

Devin Özek'le ilgili de konuşan Saran, "Jhon Duran gibi Devin Özek'e haksızlık yapılıyor. Biz kendisini Tedesco'yla bir ekip olarak görüyoruz. Şu anda bu takıma, böyle bir psikolojide, göreve gelir gelmez birini getiriyor olsaydım çok da farklı bir durum olmazdı. Zaten oyuncuların psikolojisi yerde. Popülizm iş ahlakını bozar. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Bunları yaparken Samandıra'yı düşünüyorum. Seçim sürecinde Tedesco'ya verilen bir takım vaatler yerine getirilmemiş. Sonuçta Tedesco benim babamın oğlu değil. Ben doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Popülizm benim eğileceğim bir nokta değil." diye konuştu.

Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la ilgili soruyu yanıtlayan Saran, "Mert Hakan'la konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyacımız var. Liderlik konusunda oyuncular da kendisine güveniyor, seviyor. Kaptan olarak kalmasında bir mahsur görmedik. Aldığım raporlar doğrultusunda, takıma pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Kendisiyle konuştum, taraftarla didişmeyen, tamamıyla takımın ağabeyliğine odaklanmış bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Son gelişmelerden sonra Çağlar Söyüncü'yü de İrfan Can'ın durumundan sonra kaptan yaptık." açıklamalarında bulundu.

"Birilerine şirin görünmek adına bir şey yapmayacağız"

Saran, 1,5 yıl içinde şampiyonluk yaşanmazsa görevde kalmayacağı sözünü hatırlatarak, bu durumun da kendisi için bir avantaj olduğunun altını çizdi.

Seçim popülizmi yapmayacaklarını dile getiren Saran, "Birilerine şirin görünmek adına bir şey yapmayacağız. Kendi kafamıza göre kimsenin kombinesini iptal etmeyeceğiz, hiçbir grubu da kayırmayacağız. Bu konuda aksini duyarsanız direkt gelip bana söylersiniz." dedi.

Olağanüstü genel kurul öncesinde eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a mektup yazdığını belirten Saran, "Mektuplar bugün, yarın ulaşır. Aziz Bey'in, genel kurul maddelerindeki çağrısında kapsam net değildi. Biz bunu çok net anlatacağız. Seçim sürecinde başka dinamikler de vardı." ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili de konuşan Sadettin Saran, şunları söyledi:

"Ocak transferi için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışında ve Türkiye'de futbol aklı oluşturmuştuk. Hocayla birlikte çalışmalara başladık. Ocak ayında transfer zordur. Futbol şube sorumluluğunda bunları yaşamıştım. Bir de Dünya Kupası var. Oyuncular Dünya Kupası'nı hedefliyor ve transfer de daha zorlaşacak. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Sizlerin gördüğü şeyleri bizler de görüyoruz."

"100 günlük programımız var, içinde birçok proje var"

Fenerbahçe'nin sezon başında Jose Mourinho döneminde kötü bir kamp dönemi geçirmesiyle ilgili sözlerini hatırlatan Saran, "Geçmişi konuşmanın faydası yok. Kampın kötü geçtiğini söylediğim için de kendime kızdım. Detaya girmek istemiyorum. Portekiz'de günde 1 antrenman yapılmış. Olacak iş değil, daha fazla bir şey söylemeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalma kararıyla ilgili çıkan haberler hakkında konuşan Saran, "Çıkan haberlerin yüzde 37'si doğru. Kesinlikle yabancıların şu aşamada kadro dışı kalmasıyla ilgili bir durum yok. Samsunspor maçından sonra ya da Samandıra'da yaşanan ne varsa, bunlar aile içinde kalacak." açıklamasında bulundu.

Birinci önceliklerinin şampiyonluk ve Kadıköy ruhunu geri getirmek olduğunu sözlerine ekleyen Saran, "Birlik ve beraberlik, ocak ayındaki transferler ve genel kurula odaklanmış durumdayız. 100 günlük programımız var, içinde birçok proje var. Bunları da ilerleyen zamanda açıklayacağız." diye konuştu.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ikilisinden birisiyle görüştüğünü, diğer oyuncuyla da yarın görüşeceğini belirten Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimseyle kötü ayrılmak istemiyoruz. Onlar ve Fenerbahçe için ne iyi ise onu yapacağız. Sizi siz yapan başınıza gelen olaylar değil, başınıza gelen olaylara karşı nasıl durduğunuzdur. Bu arkadaşlar da şu ana kadar gayet iyi duruyor. Topluma rol model olma gibi bir sorumlulukları var."