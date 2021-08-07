Fenerbahçe, Koreli defans oyuncusu Min-Jae'yi KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığı KAP'a bildirdi. Defans oyuncusu yarın İstanbul'a gelecek.

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Fenerbahçe , Beijing Guoan'da forma giyen Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını ve 24 yaşındaki oyuncunun yarın (8 Ağustos) İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Güçlü fiziği ve tekniği ile öne çıkan Min-Jae Kim, 32 kez formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, '"Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul’a gelecektir." denildi.