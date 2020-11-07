Fenerbahçe Konyaspor Süper Lig maçı (CANLI)

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe rakibini mağlup edip üst sıralarda yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe ile Konyaspor 39. maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlılarla ligde yaptığı 38 maçın 30'unu kazandı, 5'ini kaybetti. İstanbul'daki 19 maçtan 17'sinde galip gelen Fenerbahçe, yalnızca bir kez mağlup oldu.

FENERBAHÇE - KONYASPOR

İLK 11'LER!

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta.

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: beIN Sports 1