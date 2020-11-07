Fenerbahçe Konyaspor Süper Lig maçı (CANLI)
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe rakibini mağlup edip üst sıralarda yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor.Abone ol
Fenerbahçe ile Konyaspor 39. maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlılarla ligde yaptığı 38 maçın 30'unu kazandı, 5'ini kaybetti. İstanbul'daki 19 maçtan 17'sinde galip gelen Fenerbahçe, yalnızca bir kez mağlup oldu.
FENERBAHÇE - KONYASPOR
İLK 11'LER!
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta.
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: beIN Sports 1