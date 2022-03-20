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Fenerbahçe Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. İkinci olup Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen iki takımın kapışması nefes kesecek. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe - Konyaspor

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Mesut, İrfan Can, Rossi, Serdar

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Cekici, Amilton, Bytqi, Cikalleshi

Fenerbahçe, geride kalan 29 haftada hanesine yazdırdığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla Konyaspor kazanmıştı.

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