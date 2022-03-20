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Fenerbahçe Konyaspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. İkinci olup Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen iki takımın kapışması nefes kesiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayan müsabakayı Halil Umut Meler yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Fenerbahçe: 0 - 1 :Konyaspor
(İkinci yarı oynanıyor)

35' GOOOLL!!! Konyaspor, Zymer Bytyqi'nin golü ile öne geçti! Sağ kanattan hızlı kullanılan taş atışı sonrasında Sokol Cikalleshi, Endri Cekici ve Zymer Bytyqi arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Zymer Bytyqi'nin arka direkte yaptığı vuruşta Altay Bayındır ilk anda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu tekrar önünde bulan Zymer Bytyqi kale önünde dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Mesut (Pelkas), İrfan Can, Rossi, Serdar

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Cekici, Amilton (Michalak), Bytqi, Cikalleshi

Fenerbahçe, geride kalan 29 haftada hanesine yazdırdığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla Konyaspor kazanmıştı.

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