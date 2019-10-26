Fenerbahçe Konyaspor maçı (CANLI İZLE)

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u mağlup eden Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın derbi oynayacağı haftada sahasında kazanmak isteyen sarı lacivertliler zirve yürüyüşünü sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe Konyaspor maçının tüm ayrıntılarına ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 8.haftasında 14 puanla 3.sırada bulunan Fenerbahçe sahasında, 12 puanla 8.sırada bulunan Konyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka, saat 20.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE 0-0 KONYASPOR

MAÇIN CANLI ANLATIMI MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ BURADA OLACAK

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Fenerbahçe ile Konyaspor 37. randevuda



Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip ile yeşil-beyazlı takım, Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda karşılaşırken aralarında oynanan 36 maçta Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Kanarya, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında 3 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.





Gol ve asistlerde Fenerbahçe önde

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe gol ve asistlerde gösterdiği performansla Konyaspor'a üstünlük sağladı. Sarı-lacivertliler oynanan 8 müsabakada 13 gol atarken, bu gollerin 9'u asistle geldi. Yeşil-beyazlı takımın ise attığı 10 golün 3'ü asistle oluştu. Fenerbahçe, 8 haftada rakip kaleye 134 şut atarken, Konyaspor 114 şutla sarı-lacivertli ekibin gerisinde yer aldı.

Dirar yok

Nabil Dirar bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada ameliyat olan Dirar'ın ise tedavisine devam ediliyor.

Max Kruse, Konyaspor maçında yok



Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sakatlığı dolayısıyla Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'dan kötü haber geldi. Dün takım antrenmanlarına başlayan Max Kruse, kasığında ağrı hissedince antrenmanı bıraktı. Yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde grade 2 yaralanma olduğu tespit edilen Alman futbolcu, yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kruse, tedavisi dolayısıyla 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Kruse bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.