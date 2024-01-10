Fenerbahçe - Konyaspor / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor ile karşılaşıyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor maçı ile devam ediyor. 47 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, 18 puanla ligin 16. sırasında bulunan Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe 5 - 0 Konyaspor

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

44'GOL! Szymanski farkı beşe çıkaran golü attı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Szymanski rakibinden sıyrılarak içeri sokuldu. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski topu ağlara gönderdi.

42'GOL Mert Müldür skoru 4-0 yaptı. Szymanski savunma arkasına sarkan Mert Müldür'e topu aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mert düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

40'GOL! Dzeko hat-trick yaptı ve Fenerbahçe 3-0 öne geçti. Sağ kanattan İrfan hızlı şekilde taç atışını Szymanski'ye kullandı. Szymanski ceza sahası içine girdi ve boştaki Dzeko'ya pasını verdi. Dzeko da topu boş ağlara gönderdi.

32'GOL! Dzeko skoru 2-0 yaptı. İrfan Can'ın pasında savunma arkasına sarkan Dzeko, topla birlikte ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

26'Ahmet Oğuz sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı top kaleci Livakovic'te kaldı.

21'Orta sahada topla buluşan Szymanki savunma arkasına sarkan Fred'e topu aktarmak istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

11'GOL! Dzeko, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Penaltı atışında topun başına geçen Edin Dzeko yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

11'Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

10'Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.

9'Adil ve Dzeko'nun ceza sahasında ikili mücadelesi sonrası Dzeko yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Pozisyon VAR'da inceleniyor.

5'Maç orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.

1'İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Fenerbahçe - Konyaspor maçının 11'leri:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, King, Dzeko.

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Kahraman, Adil, Guilherme, Uğurcan, Soner, Cicaldau, Prip, Marlos, Emrehan

Savunmada değişim yok

Fenerbahçe, İstanbulspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmesine rağmen rakibine birçok pozisyon vermişti. Ligin son sırasında yer alan Sarı-Siyahlılar, 9 isabetli şut çekmişti. İsmail Kartal, savunmada yaşanan aksaklıklara rağmen bu mücadelede sahaya sürdüğü defans hattını bozmayı düşünmüyor. Bunun nedeni, takımdaki eksikler. Kartal’ın elinde, 11’de görevlendirdiği Serdar Aziz ve Jayden Oosterwolde dışında iki stoper var. Biri, transfer görüşmeleri yapan Samet Akaydın. Diğeri ise 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek. Tecrübeli teknik adam, Fred’in dönüşünün takım savunmasını toparlamasını umuyor.

Crespo kulübeye

İsmail Kartal’ın, İstanbulspor maçının 11’inden fazla değişiklik yapması beklenmiyor. Fred’in 11’e dönmesiyle birlikte Miguel Crespo’nun yedek kulübesine geçme ihtimali yüksek. En çok merak edilen konu ise sağ açıkta kimin görev yapacağı. İrfan Can cezasını tamamlamasına rağmen, İstanbul karşısında 4 golle yıldızlaşan Cengiz Ünder’in 11’e daha yakın olduğu öğrenildi.

Konyaspor'da 5 eksik!

Yeşil-Beyazlılar, pazar günü Galatasaray deplasmanında 3-0 kaybetmişti. Konyaspor bu kez de Fenerbahçe’ye konuk olacak. Hakan Keleş, bu zorlu maçta 5 öğrencisinden yoksun kalacak. Alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken ve Galatasaray mücadelesi öncesi kadro dışı bırakılan kaleci Paul Bernardoni ve forvet Sokol Cikalleshi’nin bu akşam da oynamayacakları kaydedildi. Gökhan Töre ve Muhammet Demir’in sakatlıkları devam ediyor. Ayrıca Galatasaray ile oynanan karşılşamada sarı kart gören stoper Francisco Calvo da cezalı duruma düşmüştü. Kosta Rikalı savunmacı, bu nedenle Fenerbahçe’ye karşı görev yapamayacak.