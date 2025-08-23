BIST 11.372
HABER /  SPOR

Fenerbahçe - Kocaelispor Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE 3-1 KOCAELİSPOR (CANLI SKOR)

Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Körfez temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almaya çalışacak.

Yeşil-siyahlı ekipte, kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.

Takımda 4 eksik

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Dorgeles Nene, ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.

Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER:

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, Nene, En Nesyri.

KOCAELİSPOR: Aleksander Jovanovic, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Anfernee Dijksteel, Massadoi Haidara, Cafumana Show, Joseph Nonge Boende, Yusuf  Cihat Çelik, Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan, Bruno Petkovic

HAKEM: Mehmet Türkmen
STAT: Chobani Stadı
SAAT: 21.30
YAYIN: beIN SPOORTS 

