Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu resmen açıkladı

Fenerbahçe, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, 25 milyon avroya ulaşabilecek anlaşmayı resmen duyururken, Kerem’in bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU

Sarı-lacivertli takım, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini sosyal medya hesabından açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GELİŞ SAATİNİN 21.00 OLMASI BEKLENİYOR

Sarı lacivertliler, milli futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Gün içinde Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçağın 17.30 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacağı yönünde bilgi verilmişti. Ancak Portekiz'de işleri uzayan Kerem'in akşam 21.00'de İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi.

TRANSFERİN MALİYETİ

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

GALATASARAY ENGEL ÇIKARMADI

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde oyuncunun Avrupa listesine kaydedilmesi için bir engel çıkarmayacaklarını söyledi.

26 yaşındaki futbolcu, Geçtiğimiz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Benfica kariyerinde 58 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 17 gol, 13 asistlik katkı sağladı.