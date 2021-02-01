Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük’e kiraladı

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük’e kiralandığını açıkladı.

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Ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Fenerbahçe, İsviçreli golcü Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük’e kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz.''