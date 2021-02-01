Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük’e kiraladı
Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük’e kiralandığını açıkladı.Abone ol
Ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Fenerbahçe, İsviçreli golcü Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük’e kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz.''
Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 1, 2021
Kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/y2i3v4CJJE