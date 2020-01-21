Fenerbahçe Kayserispor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de ikinci yarıya Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Kayserispor'u konuk ediyor. Rakibiyle ilk maçta 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu kez kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında HK Kayserispor'la karşılaşıyor. Saat 20.30’da Ülker Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek ve mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.

Fenerbahçe - Kayserispor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Pedro Henrique, Situm, Mesanovic