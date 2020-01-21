Fenerbahçe Kayserispor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de ikinci yarıya Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Kayserispor'u konuk ediyor. Rakibiyle ilk maçta 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu kez kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında HK Kayserispor'la karşılaşıyor. Saat 20.30’da Ülker Stadı'nda başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor ve mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara geliyor.

Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.

Fenerbahçe: 1 - 0 :Kayserispor (İlk yarı oynanıyor)

23' GOOLLL!!! Deniz Türüç'ün yaklaşık 35 metreden kullandığı etkili serbest vuruş kaleci İsmail Çipe'den sekiyor. Ceza sahası içinde kaleciden dönen topu iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu, takımını öne geçiren golü kaydediyor.

Stat: Ülker

Hakem: Ümit Öztürk

Saat: 20.30

Yayın: ATV

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz, Luiz Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

​Teknik direktör: Ersun Yanal

Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Djedje, Hasan Hüseyin, Rienstra, Yasir, Gustavo, Emre Demir, Mario, Kravets

Teknik direktör: Robert Prosinecki