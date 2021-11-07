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Fenerbahçe Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanarak ligdeki kötü gidişata dur demek istiyor. Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe - Kayserispor
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Nazım, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha
Kayserispor: Lung, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranovic
Fenerbahçe, geride kalan 11 maçta 19 puan topladı. Kayserispor ise 14 puana sahip.