BIST 1.584
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 565,97
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanarak ligdeki kötü gidişata dur demek istiyor. Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe - Kayserispor

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Nazım, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha

Kayserispor: Lung, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranovic

Fenerbahçe, geride kalan 11 maçta 19 puan topladı. Kayserispor ise 14 puana sahip.

ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Pensilvanya ve Yunanistan detayı ortaya çıktı
15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Pensilvanya ve Yunanistan detayı ortaya çıktı
ABD'nin Kudüs hamlesi İsrail'in tepkisini çekti
ABD'nin Kudüs hamlesi İsrail'in tepkisini çekti
İllere göre haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı
İllere göre haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı
İstanbul'da 30 yıllık taksici meslektaşlarına isyan etti
İstanbul'da 30 yıllık taksici meslektaşlarına isyan etti
İYİ Partili Lütfü Türkkan grup başkanvekilliği görevinden istifa etti
İYİ Partili Lütfü Türkkan grup başkanvekilliği görevinden istifa etti
İzmir'de dehşet! Komşusunu öldürüp eşini yaraladı
İzmir'de dehşet! Komşusunu öldürüp eşini yaraladı
Yargıtay boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadının verilmesi kararını onadı
Yargıtay boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadının verilmesi kararını onadı
Konyaspor dolu dizgin yoluna devam ediyor deplasmanda Göztepe'yi devirdiler
Konyaspor dolu dizgin yoluna devam ediyor deplasmanda Göztepe'yi devirdiler
Manisa'da kestiği ağacın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Manisa'da kestiği ağacın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Boğaz girişinde gemilerin milyonlarca dolarlık sis bekleyişi
Boğaz girişinde gemilerin milyonlarca dolarlık sis bekleyişi