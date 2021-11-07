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Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadığı Royal Antwerp maçından 3-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Kayserispor mücadelesini kazanarak ligdeki kötü gidişata dur demek istiyor. Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe, geride kalan 11 maçta topladığı 19 puanla 7. basamakta bulunuyor. Kayserispor ise 14 puana sahip.
Fenerbahçe - Kayserispor
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Nazım, Mert Hakan, İrfan Can, Ferdi, Rossi, Pelkas, Berisha
Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Ramazan, Yasir, Uzodimma, Attamah, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranovic