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Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

Fenerbahçe, 27. hafta maçında yeni teknik direktörü Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkacak. Süper Lig'de son çıktığı 7 maçı da kazanamayan Fenerbahçe, seyircisiz oynanacak maçta Kayserispor'u yenerek kalan haftalarda moralli bir şekilde yoluna devam etme amacında. Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig, kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. 

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçı kazanamayan Fenerbahçe, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta Kayserispor'u mağlup ederek aradan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler, Kayserispor maçına futbol akademi altyapı koordinatörlüğü görevine getirdiği Tahir Karapınar önderliğinde çıkıyor. Fenerbahçe'de cezası nedeniyle Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı sebebiyle Max Kruse forma giyemeyecek. Sakatlıktan dönen Vedat Muriqi ise maç kadrosunda yer alıyor.

Fenerbahçe - Kayserispor

Stat: Ülker
Hakem: Atilla Karaoğlan
Saat: 21:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1 

Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt
Teknik Direktör: Tahir Karapınar

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets
Teknik Direktör: Robert Prosinecki

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