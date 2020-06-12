Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, 27. hafta maçında yeni teknik direktörü Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Süper Lig'de son çıktığı 7 maçı da kazanamayan Fenerbahçe, seyircisiz oynanacak maçta Kayserispor'u yenerek kalan haftalarda moralli bir şekilde yoluna devam etme amacında. Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig, kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 21:00'de başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçı kazanamayan Fenerbahçe, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Kayserispor'u mağlup ederek aradan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler, Kayserispor maçına futbol akademi altyapı koordinatörlüğü görevine getirdiği Tahir Karapınar önderliğinde çıkıyor. Fenerbahçe'de cezası nedeniyle Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı sebebiyle Max Kruse forma giyemeyecek. Sakatlıktan dönen Vedat Muriqi ise maç kadrosunda yer alıyor.

Fenerbahçe: 0 - 0 :Kayserispor (İkinci yarı oynanıyor)

59' GOOOLL!!! Hes Kablo Kayserispor, Bernard Mensah'ın golü ile maçta öne geçiyor! Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Bernard Mensah'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak ağlarla buluşuyor.

12' KIRMIZI KART Fenerbahçe 10 kişi kalıyor! Ozan Tufan'ın Brice Dja Djedje'ye yaptığı müdahale sonrasında önce Ozan Tufan'ı sarı kartla cezalandıran hakem Atilla Karaoğlan, daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek Ozan Tufan'ı doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor.

Stat: Ülker

Hakem: Atilla Karaoğlan

Saat: 21:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt

Teknik Direktör: Tahir Karapınar

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

Teknik Direktör: Robert Prosinecki