Fenerbahçe - Kayserispor / Canlı skor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ettiği haftada hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe 1 - 1 Kayserispor

İlk yarı bitti.

45'İlk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

42'Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda En Nesyri'nin yaptığı kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla dışarı gitti.

41'Saint Maximin, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak Attamah araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

36' GOL! Fenerbahçe, Talisca'nın golüyle skoru eşitledi, 1-1. Soldan çizgiye inen Saint Maximin, ortasını yerden gönderdi. Kaleci Bilal topu sektirdi, boşa düşen topa son dokunan Talisca oldu ve Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

31'Mert Müldür, sol kanatta iki rakibinden topu kurtardıktan sonra ceza sahasına girdi. Milli oyuncu, topu ceza sahasına çevirmek isterken savunmada Attamah'dan kritik müdahale geldi. Korner.

29'KAÇTI! Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tadic, kale sahasında uygun pozisyonda olan En Nesyri'ye ortaladı. Faslı golcü müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı fakat top çerçeve ile buluşmadı, aut.

25'Fred'in orta alandan Kayserispor savunmasının arkasına sarkan En Nesyri'ye gönderdiği derin pasta meşin yuvarlak, kaleci Bilal'de kaldı.

15'DİREK! Sol kanatta topu alan Saint Maximin, sağ ayağıyla ortasını içeri yolladı. En Nesyri'nin kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

12'Sağ iç boşlukta topu alan Fred, ceza sahasına koşu gösteren En Nesyri'ye uzun top göndermek istedi. Savunma topu karşıladı.

10'Kayserisporlu oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Fenerbahçe savunmasında boşluk arıyor.

7' GOL! Kayserispor, Ramazan Civelek'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın derin pasına hareketlenen Ramazan, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün vuruşla topu ağlara yolladı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Fenerbahçe - Kayserispor

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Carlos, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, En-Nesyri.

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane, Nazon

KANARYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'ın Bodrum FK'yı 2-0 yenip puan farkını 6'ya çıkardığı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Kayserispor maçında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Kanarya, iç saha avantajını kullanarak etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Taraftarı önünde net bir skorla galip gelmek isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle olan puan farkını tekrar 3'e düşürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere 12 galibiyet elde eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK MERT HAKAN

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın müsabakada yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, çalışmalara başladı. Faslı orta sahanın Kayseri karşısında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

FENERBAHÇE İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 48. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Geride kalan 47 maçta sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu süreçte Fenerbahçe 107, Kayserispor da 50 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma sarı-lacivertlilerin 6-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.