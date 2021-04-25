Fenerbahçe Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Son 5 maçından 3 galibiyet 2 beraberlik çıkararak zirve yarışında yeniden söz sahibi olan Kanarya, Paşa'yı da devirip seriyi sürdürmenin peşinde. Peki; Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Zirve takipçisi Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak ve kritik karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan çıkaran Kanarya, bu karşılaşmaya 1 maç fazlası bulunan Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde çıkacak. Deplasmandaki son 8 maçından galibiyet çıkaramayan Paşa ise 37 puanla düşme tehlikesini ensesinde hissediyor.
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Stat: Ülker
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 20:30
Yayın: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Derrick Luckassen, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Loret Sadiku, Kristijan Bistrovic, Gilbert Koomson, Haris Hajradinovic, Kevin Varga, Isaac Thelin