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Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Son 5 maçından 3 galibiyet 2 beraberlik çıkararak zirve yarışında yeniden söz sahibi olan Kanarya, Paşa'yı da devirip seriyi sürdürmenin peşinde. Peki; Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Zirve takipçisi Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak ve kritik karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan çıkaran Kanarya, bu karşılaşmaya 1 maç fazlası bulunan Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde çıkacak. Deplasmandaki son 8 maçından galibiyet çıkaramayan Paşa ise 37 puanla düşme tehlikesini ensesinde hissediyor.

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Stat: Ülker
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 20:30
Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, Thelin

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