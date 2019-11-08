Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Geçen hafta Kayserispor karşısında şok bir yenilgi alan sarı-lacivertli takım rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Kasımpaşa ise son haftalarda oldukça formda... Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta deplasman İM Kayserispor'a 1-0 kaybederek liderlik şansını kullanamayan Fenerbahçe bu hafta seyircisi önünde mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak. Kasımpaşa ise deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak iyi gidişini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yla karşılaştığı son 13 maçta yenilmedi (11G 2B) ve bu maçların 12'sinde gol attı (35 gol, maç başına 2,7). Kasımpaşa, rakibini Süper Lig'de 29 Eylül 2012'den bu yana yenemiyor. Fenerbahçe evinde oynadığı son 17 lig maçının sadece birinde yenildi (10G 6B), ancak bu maçların 14'ünde kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'de oynadığı son altı maçta sadece bir kez yenilen Kasımpaşa (3G 2B), bundan önceki 11 maçta galip gelememişti (3B 8M). Ayrıca Bu sezon Süper Lig'de Alanyaspor'un (61) ardından en fazla isabetli şut çeken iki takım bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe (59) & Kasımpaşa (57).

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Stat: Ülker

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 20.30

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Ozan, Gustavo, Moses, Tolga, Rodrigues, Vedat

Teknik direktör: Ersun Yanal

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Sadıku, Aytaç, Mustafa, Hajradinovic, Yusuf, Koita

Teknik direktör: Kemal Özdeş