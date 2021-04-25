Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Son 5 maçından 3 galibiyet 2 beraberlik çıkararak zirve yarışında yeniden söz sahibi olan Kanarya, Paşa'yı da devirip seriyi sürdürmenin peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Zirve takipçisi Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 20:30'da başlayan mücadelede Fırat Aydınus düdük çalıyor ve kritik karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan çıkaran Kanarya, bu karşılaşmaya 1 maç fazlası bulunan Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde çıkacak. Deplasmandaki son 8 maçından galibiyet çıkaramayan Paşa ise 37 puanla düşme tehlikesini ensesinde hissediyor.

Fenerbahçe: 3 - 1 :Kasımpaşa

(İlk yarı sona erdi)

45+2' Gilbert Koomson'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Kevin Varga arka direkte istediği vuruşu yapamayınca top auta gidiyor.

45+1' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltı golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor! Oussama Haddadi'nin Enner Valencia'ya ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösteriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Enner Valencia yaptığı vuruşla kaleci Ertuğrul Taşkıran ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

40 'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Attila Szalai'nin golü ile maçta tekrar öne geçiyor! Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Attila Szalai ön direkte gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

39' Gilbert Koomson'dan topu kapan Ozan Tufan'ın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeliyor.

36' Florent Hadergjonaj'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

35' Ceza alanında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

33' Ozan Tufan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Dimitris Pelkas'ın rakibini ekarte ederek karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Ertuğrul Taşkıran bir kez daha gole izin vermiyor.

33' İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Dimitris Pelkas'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Ertuğrul Taşkıran topu uzaklaştırmayı başarıyor.

31' Jose Sosa'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Dimitris Pelkas'ın dönerek yaptığı vuruşta top Derrick Luckassen'den geri geliyor. Pozisyonun devamında Caner Erkin'in ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

21' GOOOLL!!! Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Harun Tekin'in kısa düşen pasında topu önünde bulan Haris Hajradinovic'in bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Harun Tekin'in sağından ağlarla buluşuyor.

15' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golü ile maçta öne geçiyor! Sağ kanattan kazanılan korneri Caner Erkin paslaşarak kullanıyor. Ardından Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluşuyor.

14' Enner Valencia'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Dimitris Pelkas'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeliyor.

9' Caner Erkin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Enner Valencia'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Ertuğrul Taşkıran son anda topu çelmeyi başarıyor.

5' Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Isaac Thelin'in kafa vuruşunda Serdar Aziz'e çarpan top kornere gidiyor.

Stat: Ülker

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 20:30

Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Derrick Luckassen, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Loret Sadiku, Kristijan Bistrovic, Gilbert Koomson, Haris Hajradinovic, Kevin Varga, Isaac Thelin