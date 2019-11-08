Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Geçen hafta Kayserispor karşısında şok bir yenilgi alan sarı-lacivertli takım rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Kasımpaşa ise son haftalarda oldukça formda... Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşma saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Geçtiğimiz hafta deplasman İM Kayserispor'a 1-0 kaybederek liderlik şansını kullanamayan Fenerbahçe seyircisi önünde mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıktı. Kasımpaşa ise deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak iyi gidişini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe: 3 - 2 :Kasımpaşa (İkinci yarı oynanıyor)

59' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Serdar Aziz'in golü ile maçta tekrar öne geçti! Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Tolga Ciğerci'nin ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Serdar Aziz, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluşturdu.

56' GOOOLL!!! Kasımpaşa, Syam Ben Youssef'in golü ile maçta tekrar eşitliği yakaladı! Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Haris Hajradinovic'in ceza alanına gönderdiği ortasında, Vedat Muriqi'den seken topu önünde bulan Syam Ben Youssef arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın solundan ağlarla buluşturdu.

45' KIRMIZI KART Kasımpaşa 10 kişi kaldı! Karim Hafez, Vedat Muriqi'in golü sonrasında Ali Palabıyık'a yaptığı yoğun itirazlar sonucunda önce sarı kart, hemen ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

44' GOOOLL!!! Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı! Loret Sadiku'nun ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında, hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in penaltı golü ile maçta tekrar öne geçti.

37' GOOOLL!!! Kasımpaşa, Abdul Khalili'nin golü ile maçta eşitliği yakaladı! Hızlı gelişen atakta sol kanatta Bengali Koita ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Yusuf Erdoğan ilerleyerek ceza alanına girer girmez pasını müsait durumdaki Abdul Khalili'ye aktardı. Abdul Khalili'nin topun gelişine yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın solundan ağlarla buluştu.

6' GOOOLL!!! Fenerbahçe penaltı kazandı! Haris Hajradinovic'in, Ozan Tufan'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe kazanılan penaltı vuruşu için topun başına gelen Vedat Muriqi'in golü ile maçta öne geçti.

Stat: Ülker

Hakem: Ali Palabıyık

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci, Moses, Rodrigues, Vedat Muriqi

Teknik direktör: Ersun Yanal

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Mustafa Pektemek, Koita

Teknik direktör: Kemal Özdeş