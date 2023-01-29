Fenerbahçe Kasımpaşa (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Son iki maçını kazanan Jorge Jesus ve öğrencileri taraftarlarının önünde seriyi 3 maça çıkarmak ve ezeli rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Düşme hattında bulunan rakip Selçuk İnan'lı Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda puan veya puanlar arayacak. Kritik maça saatler kala ilk 11'ler açıklandı ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ilk 11'de yer alıyor. İşte detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 0-1 KASIMPAŞA

26'Kasımpaşa'da Mickael Tirpan, Valencia'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

25'Hızlı gelişen hücumdan ceza alanında topla buluşan Fall'ın vuruşu ağlarla buluştu.

24'GOL Kasımpaşa, Mamadou Fall'ın golüyle 1-0 öne geçti.

22'Sağ çaprazdan ceza alanına giren Ferdi'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

21'Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Arda Güler'in ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Valencia'nın vuruşu yandan auta gitti.

20'İrfan Can'ın ortasında Valencia arka direkte kafayı vurdu ancak kaleci Erdem başarılı.

19'Önde baskıyla topu kapan Lincoln, sol kanattan ilerlemek isterken Fall'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

18'Ceza alanında topla buluşan Miha Zajc çalımlarla ilerlemek istedi. Savunmasına destek olan Mamadou Fall araya girdi.

17'Bu dakikalarda oyun sıklıkla faul düdükleri ile duruyor.

16'Sol kanatta topla buluşan Ahmet Engin, Ferdi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

14'Arda Güler'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Zajc, rakibinden sıyrılmak isterken topu ayağından aştı. Kaleci Erdem topu kontrol etti.

13'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

12'Hücuma katılan Samet, Mounir Chouiar'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

11'Lincoln Henrique'nin frikiğinde top baraja takıldı.

10'Pozisyonun ardından Donk sarı kart gördü.

9'Orta alanda topu kazanan Valencia, topu taşımak isterken Donk'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

8'Kasımpaşa etkili geldi! Sağ çaprazda topla buluşan Mamadou Fall'un vuruşu yandan auta gitti.

7'VAR'dan gelen onay ile hakem Volkan Bayarslan oyunun köşe vuruşu ile devam edeceğini işaret etti.

6'Fenerbahçe etkili geldi. Zajc'ın vuruşu ceza alanındaki Daniel Graovac'tan sekip kornere çıktı. Fenerbahçeli futbolcular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekliyor.

5'Orta alanda topla buluşan Ferdi, Tirpan'ın müdahalesi sonrası ilerleyemedi. Karar faul.

4'Bu kez de Mickael Tirpan sağ kanattan çizgiye inip ortaladı. Top doğrudan auta gitti.

3'Sol kanattan çizgiye inen İrfan Can'ın ortası önce Mickael Tirpan'a sonra yeniden İrfan'a çarparak auta çıktı.

2'Karşılaşmanın ilk düdüğü ile birlikte Fenerbahçe tribünleri takımlarına yoğun bir desteğe başladı.

1' Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı başladı. İki takıma da başarılar dileriz.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA İLK 11'LER

Jorge Jesus, sarı-lacivertli taraftarların uzun süredir ilk 11'de görmeyi beklediği Arda Güler'e Kasımpaşa karşısında formayı verdi.

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Valencia, Batshuayi

KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Graovac, Tırpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Jorge Jesus'un planı hazır

Süper Lig’de Kasımpaşa’yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını dün tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın, taktik üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Ligde Galatasaray’a derbide 3-0 kaybettikten sonra eleştiri oklarını üzerine çeken Jesus’lu Kanarya, önce Gaziantep ve daha sonra da Ümraniyespor’u 2-1’lik skorlarla yenerek moral bulmuştu. Şampiyonluk yolunda lider Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer alan Kanarya, Kasımpaşa engelini mutlak geçmek istiyor. Galibiyet serisini 3’e çıkarmak isteyen Jesus da ilk dakikadan itibaren Kadıköy’de baskılı bir oyun ve farklı bir sonuçla sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe’de 9 oyuncu sınırda

Fenerbahçe’de, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ve Joao Pedro’nun yanı sıra düz koşulara devam eden Osayi Samuel ile Joshua King’in maç kadrosunda yer almayacakları öğrenildi. Kanarya’da 4 eksik ismin yanı sıra sınırdaki oyuncuların bir hayli fazla olması da dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler’de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor sınırda yer alan oyuncular.

Şubat ayında 4 maç

Bu 9 futbolcudan Gustavo Henrique, Paşa karşısında süre alma ihtimali en zayıf isimlerin başında geliyor. Söz konusu oyunculardan kart görenler, 2 Şubat Perşembe günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecekler. Fener, Şubat ayı içerisinde Adana Demirspor’la birlikte ligde Konyaspor, Kayserispor (d) ve Alanyaspor’la (d) karşı karşıya gelecek.

Son 11 maçı kaybetmedi

Kasımpaşa’yı ağırladığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (9 galibiyet ve 2 beraberlik), bu sezon en üst ligde boy gösteren rakipleri arasında sadece Trabzonspor karşısında daha uzun bir yenilmezlik serisine (25 maç; Mart 1999’dan bu yana) sahip. Kasımpaşa için Kanarya, ligde en fazla mağlup (31 maç) olduğu takım ve rakibini de en son Haziran 2020’de sahasında 2-0 yendi.

Ben Ouannes kart cezalısı

Konuk ekip Kasımpaşa’da son oynanan ve 3-1 kaybedilen Başakşehir mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan sağ bek Ben Ouannes, bu akşam yok. Lacivert-Beyazlılar’da ayrıca Bahoken ve Hajradinovic de, kart sınırında yer alıyor. Bu iki isimden kart gören, 1 Şubat Çarşamba günü Giresunspor ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düşecek.