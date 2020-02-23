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Fenerbahçe karıştı! Ersun Yanal istifa etti

Son dakika... Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde 20 yıl sonra Galatasaray'a kendi evinde yenilen Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseldi. Kadıköy'deki protestonun ardından Ersun Yanal'ın istifa ettiği belirtildi.

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'a istifa çağrısında bulundu. 

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1999'dan beri Kadıköy'de ilk kez kazandı.

Galatasaray Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönerken, Fenerbahçe'de büyük hüsran yaşandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar ezeli rakiplerine kaybedilen mücadelenin ardından adeta isyan etti. Fenerbahçe taraftarları karşılaşmanın ardından Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Ersun Yanal istifa etti

Kadıköy'deki protesto gösterilerinin ardından Ersun Yanal'ın istifa ettiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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