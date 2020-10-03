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Fenerbahçe - Karagümrük Süper LİG maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında lider Karagümrük'ü konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, milli ara öncesi mutlak 3 puan istiyor.

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Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Karagümrük, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Sezona kadrosunu yenileyerek giren ve ilk 3 haftayı 5 puanla yenilgisiz geçen Sarı-lacivertliler, milli ara öncesi mutlak 3 puan istiyor. 7 puanla lider durumda bulunan Karagümrük ise puanını 10'a yükselterek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK (CANLI YAYIN)

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta.

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

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