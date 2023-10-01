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Fenerbahçe, Kadıköy'de Rizespor'u ağırlıyor! Maç golle başladı canlı anlatım...

Fenerbahçe, Kadıköy'de Rizespor'u ağırlıyor! Maç golle başladı canlı anlatım...

Trendyol Süper Lig'de hafta arasında oynanan erteleme maçında Rams Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, Lig'in 7. haftada sahasında lige iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Maç Fenerbahçe'nin golüyle başladı... Canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Trendyol Süper Lig'de hafta arasında oynanan erteleme maçında Rams Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, Lig'in 7. haftada sahasında lige iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe maça hızlı başladı. Maçın başlama düdüğünden bir dkika sonra Fenerbahçe Szymanski'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk 11'leri...

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan, Tadic, Dzeko.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Attila, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev.

Fenerbahçe- Rizespor maçı canlı anlatım...

2. dakika GOL: Szymanski, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

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