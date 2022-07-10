Fenerbahçe-Hull City maçı canlı / İlk yarı oynanıyor...

Fenerbahçe hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek bu özel maç Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe-Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dostluk maçları ile sürdürüyor. Bu kapsamda Hull City ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlar, bu müsabakanın saatini ve yayıncı bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Fenerbahçe-Hull City Maçı hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE 0-0 HULL CİTY CANLI SKOR

(İLK YARI)

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Kim-Min Jae, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Valencia

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater

Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek bu özel maç Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Fenerbahçe müsabakaya hazır

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, U19 Takımımızla yaptığı antrenman maçıyla günü tamamladı.