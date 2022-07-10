BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Hull City maçı canlı / İlk yarı oynanıyor...

Fenerbahçe-Hull City maçı canlı / İlk yarı oynanıyor...

Fenerbahçe hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek bu özel maç Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe-Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Abone ol

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dostluk maçları ile sürdürüyor. Bu kapsamda Hull City ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlar, bu müsabakanın saatini ve yayıncı bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Fenerbahçe-Hull City Maçı hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE 0-0 HULL CİTY CANLI SKOR

(İLK YARI)

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Kim-Min Jae, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Valencia

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater

Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek bu özel maç Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Fenerbahçe müsabakaya hazır
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, U19 Takımımızla yaptığı antrenman maçıyla günü tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Twitter'dan çalışanlarına Elon Musk yasağı
Twitter'dan çalışanlarına Elon Musk yasağı
İstanbul sele teslim! Sosyal medya ayağa kalktı: Ekrem İmamoğlu nerede?
İstanbul sele teslim! Sosyal medya ayağa kalktı: Ekrem İmamoğlu nerede?
MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Akdeniz'de savaş uçağı denize düştü
Akdeniz'de savaş uçağı denize düştü
Sarıyer'de istinat duvarı çöktü! 10 katlı bina boşaltıldı
Sarıyer'de istinat duvarı çöktü! 10 katlı bina boşaltıldı
Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Görüşmeler başladı
Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Görüşmeler başladı
Birleşmiş Milletler: Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi
Birleşmiş Milletler: Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi
Fatih Altaylı'dan aşı randevusu açan Sağlık Bakanlığı'na tepki
Fatih Altaylı'dan aşı randevusu açan Sağlık Bakanlığı'na tepki
Avrupa'nın göbeğinde kadına ırkçı saldırı: Başörtüsünü yırttı, kafasına vurdu
Avrupa'nın göbeğinde kadına ırkçı saldırı: Başörtüsünü yırttı, kafasına vurdu
İstanbul'u sağanak vurdu! Ekrem İmamoğlu tatilde iddiası sonrası ilk açıklama geldi
İstanbul'u sağanak vurdu! Ekrem İmamoğlu tatilde iddiası sonrası ilk açıklama geldi