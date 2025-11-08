Fenerbahçe Hollandalı hakeme karşı harekete geçiyor! 3 yıl önceki itirafı ortaya çıktı
0-0 sona eren Viktoria Plzen-Fenerbahçe mücadelesine Hollandalı hakemi Allard Lindhout'un son dakikada verdiği karar damga vurmuştu. Fenerbahçe yönetimi hakem ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oldu.
Zorlu mücadelenin 90 dakikası 0-0 sona ererken, maçın hakemi Allard Lindhout, verdiği kararla eleştiri oklarının hedefi oldu. 90+5. dakikada Jhon Duran, rakip takımdan Dweh'in şortundan ısrarla çekmesi sonrası yerde kaldı.
Oyunu devam ettiren karşılaşmanın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, daha sonra VAR hakemi Dennis Higler'in çağrısı sonrası pozisyonu izlemek üzere ekran başına geçti ancak buna rağmen kararını değiştirmedi.
Bu durumu Fenerbahçeli futbolcular şaşkınlıkla karşılarken, futbol otoriteleri müdahalenin penaltı olduğu görüşünde birleşti.