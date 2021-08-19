Fenerbahçe Helsinki maçında ilk 11'ler belli oldu
Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi konuk ediyor. Kanarya, ikinci maç öncesi galip gelerek avantaj elde etmek istiyor. Peki; Fenerbahçe - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 21.45'te başlayacak mücadelede Fransa'dan Benoit Bastien düdük çalacak ve karşılaşma TV8'den şifresiz ekranlara gelecek.
Süper Lig'de sezona deplasmanda Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Kanarya, ikinci maç öncesi galip gelerek avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkıyor.
Fenerbahçe - HJK Helsinki
Stat: Ülker
Hakem: Benoit Bastien (Fransa)
Saat: 21.45
Yayın: TV8
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Gustavo, Novak, İrfan Can Kahveci, Zajc, Mesut Özil
HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic