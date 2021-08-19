Fenerbahçe Helsinki maçı CANLI YAYIN
Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi konuk ediyor. Kanarya, ikinci maç öncesi galip gelerek avantaj elde etmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırlıyor.
Ülker Stadı'nda 21.45'te başlayan mücadelede Fransa'dan Benoit Bastien düdük çalıyor ve karşılaşma TV8'den şifresiz ekranlara geliyor.
Fenerbahçe: 1 - 0 :HJK Helsinki
(İkinci yarı oynanıyor)
77' ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken isim Miha Zajc.
65' GOOLLL! Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü atıyor! Ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Muhammed Gümüşkaya uzak köşeye sert vuruyor ve topu ağlara gönderiyor.
59' Ceza sahası içinde topla buluşan Tim Sparv altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor ancak top dışarı çıkıyor.
58' Helsinki takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Roope Riski tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
52' Ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor. Savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
51' Luiz Gustavo rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
51' İrfan Can Kahveci altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
50' Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken isim Luiz Gustavo.
46' Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
38' Ceza sahası sol iç çaprazında Roope Riski tarafından çekilen şut auta gidiyor.
35' Ceza sahası içinde topla buluşan Luiz Gustavo altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor. Savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
31' Ceza sahası içinde topla buluşan Miha Zajc sol çaprazdan kaleye şut çekiyor. Kaleci Jakob Tannander kurtarıyor.
28' Mesut Özil altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
22' Jair Tavares altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
19' Luiz Gustavo rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor. Kaleci Jakob Tannander kurtarıyor.
5' Ceza sahası içinde topla buluşan Tim Sparv altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor. Savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.