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Fenerbahçe Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Hatayspor ise son şampiyon Başakşehir'i yenerek sezona başlamıştı. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Ligin yeni temsilcisi Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe - Hatayspor

Stat: Ülker
Hakem: Ümit Öztürk
Saat: 20.00
Yayın: beIN SPORTS 1

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Lemos, Caner, Tolga, Gustavo; Valencia, Ozan, Ferdi, Thiam

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf

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