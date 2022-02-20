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Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2'lik skorla boyun eğen Fenerbahçe rövanş öncesi ligde moral arıyor. Hatayspor ise deplasmanda galibiyet almak amacında. Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe - Hatayspor

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Çağtay, Sosa, Zajc, Mert Hakan, Osayi, Rossi, Valencia

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Riberio, Onur, El Kaabi, Benzia, Kahraba, Louis

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlılar ise topladığı 39 puanla 8. sırada bulunuyor.

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