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Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2'lik skorla boyun eğen Fenerbahçe rövanş öncesi ligde moral arıyor. Hatayspor ise deplasmanda galibiyet almak amacında. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Fenerbahçe: 0 - 0 :Hatayspor
(İlk yarı oynanıyor)

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Tisserand, Serdar Aziz, Çağtay, Crespo, Zajc, Arda, Osayi, Rossi, Serdar Dursun

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Riberio, Lobjanidze, Benzia, El Kaabi, Louis

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlılar ise topladığı 39 puanla 8. sırada bulunuyor.

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