Fenerbahçe - Hatayspor / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıkıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 17. hafta maçında Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde yaralarını sarmak istiyor. Göztepe karşısında kazanan Galatasaray ile 11 puana çıkan farkı bir an önce kapatmak isteyen Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe 2 - 1 Hatayspor / CANLI

45'GOL! Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle bir kez daha öne geçti! 2-1! Ceza alanı içindekşi karambol topu bir anda önünde bulan En-Nesyri kariyerinin en kolay gollerinden birine imza attı.

33'GOL! Hatayspor, Boutabba'nın golüyle maçta beraberliği yakaladı, 1-1. Sağdan ceza sahasına giren Boutabba, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti.

23'KALECİ ERCE! Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Rakip yarı alanda sağ çaprazda Fred, ortasını uzak direğe gönderdi. En arkada Kostic'in yakın mesafeli şutunu kaleci Erce çıkardı.

20'Savunmadan seken topu ceza yayı önünde kontrol eden Fred, sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Erce topu kornere yolladı.

16'GOL! Fenerbahçe, En Nesyri'nin golüyle maçta öne geçti. Hatayspor savunmasında Kamil Ahmet Çörekçi'nin hatasında araya giren Dzeko, ceza sahasına sarkan En Nesyri'ye pasını aktardı. Faslı golcü karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

11'TEHLİKELİ ATAK! Tadic'in pası Dzeko ile buluştu, Dzeko'nun ara pasında Kostic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderdi.

10'Filip Kostic'in ortasında Hatayspor defansının ters vuruşu sonrası top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

6'DİREK! Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan derin topa hareketlenen En Nesyri, sol ayağıyla çaprazdan şutunu çekti. Top yan direkten dışarı gitti.

3'Tadic ile Kilama'nın ikili mücadelesinde Tadic yerde kaldı. Oyun devam ediyor.

1'Kadıköy'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Yiğit Ali, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Diack, Rui, Bilal, Funsho, Aboubakar

FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU KADRODA YOK

Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de 4 isim kadroda yok. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Samet Akaydin ve İsmail Yüksek Süper Lig maçında şans bulamayacak.

2 OYUNCU KART SINIRINDA

Hatayspor maçı öncesi Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin'ın 3 sarı kartı bulunuyor. Akaydin sakatlığı sebebiyle bordo-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek. Saat 19.00'da başlayacak maçta Faslı oyuncu Amrabat ise kart görmesi durumunda, 19. haftada oynanacak Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

HATAYSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Adana Demirspor maçında gördükleri sarı kartla Fernandes, Görkem, Calvo ve Recep Burak Yılmaz cezalı duruma düşerken, Cengiz Demir'de direkt kırmızı kart gördü.

RIZA ÇALIMBAY İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig'de bu sezon zor zamanlar geçiren Hatayspor'da Adana Demirspor maçında alınan 3-1'lik mağlubiyet şok etkisi oluşturdu. Kümede kalma yolunda ağır yara alan bordo-mavililer, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe maçına Sportif Direktör Yılmaz Bal ile hazırlanan deplasman takımı, mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 9. RANDEVU

Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Hatayspor, 9. randevularına hazırlanıyor. Daha önce oynanan 8 maçta Fenerbahçe yenilgi yüzü görmezken, 7 maçta kazanan taraf oldu. 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.