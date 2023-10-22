Fenerbahçe - Hatayspor / CANLI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler ligde oynadığı 8 maçı da kazanmıştı.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Hatayspor maçıyla sürüyor. 9. hafta müsabakasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe 3 - 0 Hatayspor

39'GOL! Fenerbahçe'de Dzeko skoru 3-0 yapan golü attı. Fred'in pasında cezahasının solunda topla buluşan Dzeko, çapradan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

36'Hatayspor sol kanattan gelmek istedi ancak Chandrel Massanga'nın pası Renat Dadashov ile buluşmadı ve doğrudan auta çıktı.

27'Yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle penaltı iptal edildi.

20'Tadic ceza sahasının solundan içeri ortaladı. Arka direkte Dzeko'nun kafa vuruşunda top, kaleci Erce'den döndü.

15'GOL! Osayi-Samule farkı ikiye çıkardı. Szymanski ceza sahasının sağından kale önüne ortaladı. Burak Yılmaz, topu kafayla karşıladı. Burak'tan dönen top, ceza sahasındaki Osayi'nin önünde kaldı. Osayi'nin çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

13'Ceza sahasının sağında topla buluşan Dzeko rakibini çalımlayarak pasını kale önüne gönderdi. Tadic'ten önce savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

10'Hatayspor bu dakikalarda kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.

7'GOL! Szymanski Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Tadic sol kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Szymanski'nin dokunuşuyla top ağlara gitti.

2'Ferdi sol kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan kaleci Erce'ye gitti.

1'İlk düdük geldi ve Kadıköy'de maç başladı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak Yılmaz, Burak, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Fernandes, Dadashov

Fenerbahçe ile Hatayspor 7. kez karşılaşacak!

Trendyol Süper Lig'de 3. sezonunu yaşayan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ile 7. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 5 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 13 gol atarken, bordo-beyazlılar ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Hatayspor, Kadıköy'de golle tanışamadı.

Geçtiğimiz sezon iç sahada 4-0'lık galibiyet alan Fenerbahçe, deplasmandaki mücadele ise Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine hükmen (3-0) lehine sonuçlandı.

Fenerbahçe'den muhteşem seri

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig dahil çıktığı 16 resmi maçta galibiyet aldı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe 16 maçlık galibiyet serisi elde etti. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu da dahil edersek 18 maçtır yenilgisiz devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 18 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.