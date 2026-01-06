Fenerbahçe Guendouzi ile el sıkıştı! Her şey gece netleşti: Transfer her an açıklanabilir

Fenerbahçe, orta saha transferinde önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi için kulübüne 25 milyon euroluk teklif yaptı. Oyuncuyla maaş konusunda anlaşılırken bonus pazarlıkları devam ediyor. Fenerbahçe transferi kısa süre içinde resmiyete dökmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek adına Matteo Guendouzi transferinde kritik bir aşamaya geldi. Sarı-lacivertliler, Lazio ile yürütülen görüşmelerde somut adımlar atarak süreci büyük ölçüde netleştirdi.

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco’nun kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki Fransız futbolcu için Lazio’ya 25 milyon euro teklif etti. Bu rakamla birlikte transfer masasında dengelerin Fenerbahçe lehine döndüğü ifade ediliyor.

Başkan Sadettin Saran’ın da doğrudan dahil olduğu görüşmelerde taraflar büyük oranda anlaşma sağladı. Lazio’nun, bonservis bedeline ek olarak bonus maddeleri talep ettiği ve pazarlıkların bu başlıkta sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan akşam saatlerinde gelen habere göre; Fenerbahçe, şu anda Lazio’da yıllık 2,5 milyon euro kazanan Guendouzi ile el sıkıştı. Anlaşmaya göre Fransız orta saha, sarı-lacivertlilerden yıllık 4 milyon euro maaş ve performansa dayalı bonuslar alacak.

Transferde artık son aşamaya gelinirken, Fenerbahçe’nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması ve Guendouzi’yi bu hafta İstanbul’a getirmesi bekleniyor.