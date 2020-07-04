Fenerbahçe - Göztepe Süper Lig maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

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Fenerbahçe ile Göztepespor, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Süper Lig'de bu zamana kadar oynadığı 29 maçta 46 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Göztepe ise oynadığı 29 maçtan 38 puan koparabildi ve ligde 8. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE 0-0 GÖZTEPE

Fenebahçe Göztepe canlı yayın maç bilgileri

Fenerbahçe Göztepe maçı Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. maç bEIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla geçmeyi başaran Göztepespor, Trabzonspor'a 3-1, Yeni Malatyaspor'a ise 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de 3 eksik var

Fenerbahçe, Göztepe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici Tolga Ciğerci ve sarı kart cezalısı olan Gerry Rodrigues Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin ligde 13 galbiyet 7 beraberlik 9 mağlubiyeti bulunuyor.

Göztepe'nin ise 10 galibiyet 8 beraberlik 11 de mağlubiyeti bulunuyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi

Göztepe: (Muhtemel) Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Borges, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Mossoro, Tripic, Kamil Wilczek