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Fenerbahçe Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu

Fatih Karagümrük galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe, Kadıköy'de sürpriz peşinde. Peki; Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den futbolseverlerle buluşturacak.

Fatih Karagümrük deplasmanından üç puanla dönen Fenerbahçe, Göztepe'yi mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Ünal Karaman yönetiminde ilk galibiyetini Başakşehir karşısında alan İzmir ekibi ise İstanbul'a özgüvenli geldi ve en az bir puan alarak evine dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe - Göztepe

Stat: Ülker
Hakem: Hüseyin Göçek
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mesut Özil, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Dzenan Burekovic, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Fousseni Diabate, Adis Jahovic, Cherif Ndiaye

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