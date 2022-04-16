Fenerbahçe Göztepe maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırlıyor.Abone ol
Fenerbahçe 2-0 Göztepe
83' Gol… Fenerbahçe 2-0 Göztepe (Arda Güler) (P)
75' Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile hızlı çıktı. İngiliz oyuncunun yarattığı tehlike Göztepe savunması tarafından savuşturuldu.
68' Göztepe'de Lourency ve Adis Jahovic oyunda. Çıkan isimler Berkan Emir ve Franco Di Santo.
67' Fenerbahçe'de Arda Güler, Mergim Berisha ve Enner Valencia oyuna girdi. Çıkan oyuncular Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Serdar Aziz.
66' Kadıköy'de ortam gerildi. Korneri kullanmak için hareketlenen Berkan Emir, tribünlerden atılan yabancı maddeler sebebiyle korneri kullanamadı.
65' Göztepe sol kanattan geldi. Halil'in ortasında Altay Bayındır ve Franco Di Santo hava topu mücadelesinde Altay yerde kaldı.
56' Karşılıklı atılan uzun toplar sonrası top Fenerbahçe'de kaldı. Miha Zajc'ın ara pasında Ferdi'den önce top kaleci Kenan Piric'te kaldı.
52' Altay Bayındır'ın uzun topunda Diego Rossi savunma arkasın hareketlendi. Rossi'nin topu istediği gibi kontrol edememesinin ardından Göztepe savunması yerleşti.
51' Göztepe etkili geldi! Franco Di Santo'nun sağ ayağıyla ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Göztepe
34' Ferdi Kadıoğlu şık hareketlerle ilerlemek istedi. Genç oyuncunun yerde kalması sonrası hakem faul kararı verdi.
30' Dimitrios Pelkas, oyuna devam edemedi. Attila Szalai oyunda.
28' Pelkas'ın sakatlığı sebebiyle duran oyun yeniden hareketlendi. Göztepe sol kanattan bir korner kazandı.
21' Miha Zajc'ın ağlara gönderdiği top, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
13' Fenerbahçe, sağ kanattan etkili geldi. Crespo'nun içeri çevirdiği topa Pelkas istediği gibi vuramadı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havada.
10' Göztepe, baskıdan iyi çıktı. Francois Moubandje'ye atılan uzun top fazla hızlı olunca tecrübeli oyuncu topa yetişemedi.
5' Gol… Fenerbahçe 1-0 Göztepe (Serdar Aziz)
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe'nin evinde oynanan ve 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Fenerbahçe - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun
Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo