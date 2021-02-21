Fenerbahçe Göztepe maçı CANLI YAYIN

Fatih Karagümrük galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe, Kadıköy'de sürpriz peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalıyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den futbolseverlerle buluşuyor.

Fatih Karagümrük deplasmanından üç puanla dönen Fenerbahçe, Göztepe'yi mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Ünal Karaman yönetiminde ilk galibiyetini Başakşehir karşısında alan İzmir ekibi ise İstanbul'a özgüvenli geldi ve en az bir puan alarak evine dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe: 0 - 1 :Göztepe (İkinci yarı oynanıyor)

60' Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Atınç Nukan'a çarpan top kornere gidiyor.

59' Dimitris Pelkas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda İrfan Can Eğribayat topa hakim olmayı başarıyor.

53' Enner Valencia'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

47' Enner Valencia'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

45' Halil Akbunar'ın pasıyla topla buluşan Murat Paluli'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.

43' Enner Valencia'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Jose Sosa'nın gelişine yaptığı vuruşta İrfan Can Eğribayat iki hamlede topa hakim olmayı başarıyor.

42' Bright Osayi-Samuel'in pasıyla topla buluşan Nazım Sangare'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savumadan geri geliyor.

41' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Serdar Aziz'in vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

38' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Mame Thiam'ın kafayla indirdiği topu Cherif Ndiaye uzaklaştırmayı başarıyor. Pozisyonun devamından Bright Osayi-Samuel'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

28' Enner Valencia'nın pasıyla topla buluşan Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda İrfan Can Eğribayat topu kornere çeliyor.

23' Enner Valencia'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

9' GOOOLL!!! Göztepe, Halil Akbunar'ın golü ile maçta öne geçiyor! Fousseni Diabate'nin savunmadan gönderdiği uzun pasla orta sahanın hemen önünde topla buluşan Halil Akbunar kalesini terk eden Altay Bayındır'ı ekarte ederek ilerliyor ve ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

9' Ceza alanında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

8' Adis Jahovic'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır son anda gole izin vermiyor.

4' Caner Erkin'in pasıyla topla buluşan Mame Thiam'ın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

Stat: Ülker

Hakem: Hüseyin Göçek

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mesut Özil, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Dzenan Burekovic, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Fousseni Diabate, Adis Jahovic, Cherif Ndiaye