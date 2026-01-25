Fenerbahçe - Göztepe / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını yeniden 1'e indirmek istiyor.

Fenerbahçe - Göztepe

Karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.

Fenerbahçe - Göztepe ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca

Göztepe: Lis, Taha, Allan, Ogün, Arda, Efkan, Olaitan, Miroshi, Cherni, Guilherme, Janderson

FENERBAHÇE YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik alarak zirve yarışındaki iddiasını korudu. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 3-2'lik zorlu bir galibiyet alan Kanarya, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi çevirmeyi başardı.

STOPER SIKINTISI

Savunmada 3’lü sistemle oynayan Göztepe’nin 2 stoperi cezalı. Bokele ve Heliton bugünkü kritik mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Stoilov’un geride Taha, Allan ve Furkan’ı görevlendirmesi bekleniyor. Son 3 lig maçında Gaziantep FK, Samsunspor ve Rizespor gibi önemli rakiplerini deviren Göztepe, ilk 4 potasındaki yerini korumak istiyor.