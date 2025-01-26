Fenerbahçe - Göztepe / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Jose Mourinho yönetiminde bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Lyon ile 0-0 berabere kaldı. 45 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, güçlü rakibi mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe 0 - 1 Göztepe

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'Dzeko'nun ara pasında En-Nesyri sağ çaprazdan karşı karşıya kaldı. Nesyri'nin şutu kaleci Lis'ten döndü, atağında devamında topla buluşan Tadic, alt pas içinde topu arkaya çevirdi ama Tadic'in topu çevirdiği yerde hiçbir Fenerbahçe oyuncu yoktu.

37'Romulo, 3 Fenerbahçeli savunmacının arasında topu kontrol etti ve pasını Tjanic'e aktardı. Tjanic'in ceza sahasından vuruşu İrfan Can'ın üstüne gitti.

36'Göztepe gole çok yaklaştı! Sağ taraftan çizgiye inen Dennis topu içeri çevirdi. Arkadan gelen Djalma topla buluştu. Boş pozisyonda kalan Djalma'nın vuruşu Oğuz Aydın'dan geri döndü.

32'En Nesyri'nin ceza sahası yayı üstünden çektiği şut, farklı şekilde auta gitti.

25'GOL! Göztepe, Juan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası yayı üstünde Romulo'nun kafayla indirdiği topu kontrol eden Juan, kaleci İrfan Can'ın solundan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Göztepe 1-0 öne geçti.

20'Szymanski'nin kullandığı duran topta En Nesyri kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

16'Göztepe gole çok yaklaştı. Juan'ın içeri çevirdiği topta Tjanic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tjanic'in vuruşu üstten auta gitti.

10'Göztepe'de Juan, sakatlık geçirdi ve oyun kısa süre durdu.

7'Karşılaşmanın bu bölümünde Göztepe, ön alanda baskı yaparak rakibi hataya zorluyor. Fenerbahçe ise hızlı çıkışlarla rakip kalede tehlike oluşturmak istiyor.

2'Göztepe maça baskılı bir oyunla başladı.

1'Karşılaşma Göztepe'nin vuruşuyla başladı.

Fenerbahçe - Göztepe ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can; Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo

HÜCUM OYUNCULARI ARASINDA BÜYÜK REKABET

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçında hücum silahları dikkat çekiyor. Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen ve son haftaların formda ismi En-Nesyri ile devre arasında bonsversini alınan Romulo'nun nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Teknik direktörlerinin şans vermesi durumunda takımlarının gol umudu olacak isimlerin Süper Lig istatistikleri ise şöyle:

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Adana Demirspor maçını 4-0 kazanan ve Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe, Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor. Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında güçlü rakibi karşısında 4 oyuncudan yararlanamayacak sarı-lacivertlilerde, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür'ün tedavileri devam ediyor.

DUSAN TADIC'DEN BÜYÜK KATKI

Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Dusan Tadic istatistiklerini arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor maçında oyuna sonradan dahil olan ve takımını öne geçiren golün asistini yapan 36 yaşındaki yıldız isim, karşılaşmayı iki gol pası ile tamamladı. Bu sezon oynadığı 19 lig maçında 8 gol kaydeden Dusan Tadic, 10 defa da asist yaparak toplam 18 golde ismini yazdırdı.

İSMAİL YÜKSEK GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftlarda sakatlanan ve bir süredir forma giyemeyen İsmail Yüksek, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi maçı kaçıran 25 yaşındaki A Milli futbolcu, son 2 antrenmanda yerini aldı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda kadroda olacak İsmail Yüksek'in Göztepe maçında sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE TEK İSİM SINIRDA

Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmada şans bulması ve kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek olan genç oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDE OLACAK

Geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor maçında Halil Umut Meler'in sarı kart vermesi sonucu cezalı duruma düşen Jose Mourinho, Göztepe maçını tribünden takip edecek. Kadıköy'de oynanacak kritik karşılaşmada takımın başında ise deneyimli çalıştırıcının yardımcıları yer alacak.

GÖZTEPE'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Bu sezon Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ve ilk 4'e girme başarısı gösteren Göztepe, futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Formda performansı ve genç kadrosuyla Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen İzmir temsilcisi, ligde oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 34 puan toplama başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Fenerbahçe deplasmanında da puan ya da puanlar almak istiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 75. RANDEVU

Tarihleri boyunca 74 defa karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Göztepe 75. maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşmalardan 36'sını sarı-lacivertliler kazanırken, 12 mücadeleyi de sarı-kırmızılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.