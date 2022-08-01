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Fenerbahçe, Gökhan Akkan'ı kadroya katıyor

Fenerbahçe, Gökhan Akkan'ı kadroya katıyor

Kaleci arayışındaki Fenerbahçe'nin, Rizespor'un file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki kaleci için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

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Önümüzdeki sezon kaleci rotasyonu için bir arayışı olan Fenerbahçe, bir süredir çeşitli adaylarla görüşmeler yapmaktaydı. Fenerbahçe'de kaleci transferi için gündeme gelen isimlerden birinin de Rizesporlu Gökhan Akkan olduğu ciddi bir şekilde konuşuluyordu.

Rizespor yönetimiyle bir süredir Gökhan Akkan'ın transferi için görüşme halinde olan Fenerbahçe'nin, uzun süredir devam eden pazarlıkların sonucunda anlaşmayı sağladığı öğrenildi.

Gökhan Akkan'ın, Rizespor'un geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda etmesinin ardından takımdan ayrılma yönünde bir isteği olduğu biliniyordu. Rizespor'un yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında da kadroda yer almayan Gökhan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok sıcak bakan tecrübeli kaleci için Karadeniz ekibine 1.5 milyon euro bonservis ödenmesi bekleniyor.

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