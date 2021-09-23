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Fenerbahçe Giresunspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Giresunspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ediyor. Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini Başakşehir'e karşı alan Kanarya, rakibini yenerek Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmek istiyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi ise Kadıköy'de sürpriz peşinde. Peki; Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek ve müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Başakşehir'e karşı alan Kanarya, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi. 1 puanla 19. sırada bulunan ve henüz ligde galibiyet alamayan Giresunspor ise zorlu deplasmanda sürpriz arıyor.

Fenerbahçe - Giresunspor

Stat: Ülker
Hakem: Cüneyt Çakır
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde Diabate

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