Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 30. haftasına 58 puan ve averajla 3. sırada giren Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Kanarya, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Gençlerbiliği ise yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde deplasmanda sürpriz arıyor. Peki; Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek ve mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada giriyor. Hafta içi teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Gençlerbirliği ise 21 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
Stat: Ülker
Hakem: Abdulkadir Bitigen
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Bright Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas, Mame Thiam
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Piris da Motta, Soner Dikmen, Murat Yıldırım, Daniel Candeias, Floyd Ayite, Sandro Lima