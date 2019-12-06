HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile 3 puan mücadelesi verecek. Son iki maçını kazanamayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenerek şansızlığını kırmak istiyor. Hamza Hamzaoğlu ile çıkış yakalayan Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet peşinde... Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Kadıköy'de açılıyor. Ligde oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra oynadığı dört maçtan sekiz puan çıkaran Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Süper Lig tarihinde daha önce 90 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu maçlardan 45'ini kazanırken, başkent ekibi 15 maçtan galibiyet çıkarttı. İki takım arasında oynanan maçlardan 30'unda ise taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği

Stat: Ülker
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 20:30
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Rodrigues, Muriqi

Gençlerbirliği: Ertaç, Polomat, Ramos, Toure, Halil, Nadir, Berat, Sio, Sessegnon, Candeias, Stancu

SON DAKİKA HABERLERİ
Borsa İstanbul yeni bir rekor kırarak 20 ayın zirvesini gördü
Martı eti mi yiyoruz acaba deniyordu! Ucuz dönerde yeni hile yöntemi
Halk TV satılıyor Deniz Baykal ne istedi? Ekrem İmamoğlu detayı
ABD'de Nazi selamı veren cezaevi memurlarının hepsi görevden alındı
Dünyaca ünlü medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Libya tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
D-100'de kaza sonrası aşırı yoğunluk
E-5'teki trafik kazası trafiği kilitledi! 2 şerit trafiğe kapatıldı
Ceren Özdemir'in babası konuştu! Bu tür olaylar için idam gerekiyor
Bursa'da kavga olayında vurulan polis 3 gün sonra şehit oldu
İnsan öldürme hastalığı 'Amok Sendromu'nun tedavisi yok
Asgari ücret 2020 kaç para olacak görüşmeler sürüyor
Yorumlar