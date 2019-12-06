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Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile 3 puan mücadelesi verecek. Son iki maçını kazanamayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenerek şansızlığını kırmak istiyor. Hamza Hamzaoğlu ile çıkış yakalayan Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet peşinde... Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Kadıköy'de açılıyor. Ligde oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra oynadığı dört maçtan sekiz puan çıkaran Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Süper Lig tarihinde daha önce 90 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu maçlardan 45'ini kazanırken, başkent ekibi 15 maçtan galibiyet çıkarttı. İki takım arasında oynanan maçlardan 30'unda ise taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği

Stat: Ülker
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 20:30
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Fenerbahçe: ltay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi

Gençlerbirliği: Ertaç, Halil, Toure, Flavio, Polomat, Baiano, Berat, Sio, Sessegnon, Candeias, Stancu

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