Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 30. haftasına 58 puan ve averajla 3. sırada giren Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Kanarya, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Gençlerbiliği ise yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde deplasmanda sürpriz arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanıyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada giriyor. Hafta içi teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Gençlerbirliği ise 21 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe: 1 - 1 :Gençlerbirliği

(İkinci yarı oynanıyor)

49' Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Jose Sosa'nın kafa vuruşunda Kristoffer Nordfeldt topa hakim olmayı başarıyor.

46' Dimitris Pelkas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Nazım Sangare'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

45' Attila Szalai'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Arda Kızıldağ'dan geri geliyor.

44' Daniel Candeias'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Sandro Lima ceza alanında karşı karşıya pozisyonda istediği vuruşu yapamayınca kalesini zamanında terk eden Altay Bayındır topa hakim olmayı başarıyor.

40' GOOOLL!!! Gençlerbirliği, Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle maçta eşitliği yakalıyor! Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Serdar Aziz'in ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleye yönelerek ağlarla buluşuyor.

35' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Filip Novak'ın golü ile maçta öne geçiyor! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Filip Novak arka direkte gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Kristoffer Nordfeldt'in solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor.

11' Sağ kanatta topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in hızla ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Kristoffer Nordfeldt topu kornere çelmeyi başarıyor.

9' Bright Osayi-Samuel'in pasıyla topla buluşan Luiz Gustavo'nun ceza yayından yaptığı vuruşta top ağlarla buluşuyor. Ancak aktif alanda yer alan Mame Thiam'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Bright Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas, Mame Thiam

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Piris da Motta, Soner Dikmen, Murat Yıldırım, Daniel Candeias, Floyd Ayite, Sandro Lima