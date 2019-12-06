Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında, Gençlerbirliği ile 3 puan mücadelesi veriyor. Son iki maçını kazanamayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenerek şansızlığını kırmak istiyor. Hamza Hamzaoğlu ile çıkış yakalayan Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Kadıköy'de açılıyor. Ligde oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra oynadığı dört maçtan sekiz puan çıkaran Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda 20:30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde daha önce 90 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu maçlardan 45'ini kazanırken, başkent ekibi 15 maçtan galibiyet çıkarttı. İki takım arasında oynanan maçlardan 30'unda ise taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe: 2 - 1 :Gençlerbirliği (İlk yarı oynanıyor)

32' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkardı.

23' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in golü ile maçta eşitliği yakaladı! Sadık Çiftpınar'ın uzun pasında Pierre-Yves Polomat'dan seken top sağ kanatta Mauricio Isla'nın önünde kaldı. Mauricio Isla'nın bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Vedat Muriqi, altıpas önünde gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluşturdu.

9' GOOOLL!!! Gençlerbirliği, Giovanni Sio'nun golü ile maçta öne geçti! Hızlı gelişen atakta sağ kanattan ilerleyen Daniel Candeias yerden topu ceza alanına gönderdi. Serdar Aziz'den seken topu önünde bulan Giovanni Sio penaltı noktası gerisinden dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın solundan ağlarla buluşturdu.

Stat: Ülker

Hakem: Ali Şansalan

Saat: 20:30

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Fenerbahçe: ltay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi

Gençlerbirliği: Ertaç, Halil, Toure, Flavio, Polomat, Baiano, Berat, Sio, Sessegnon, Candeias, Stancu