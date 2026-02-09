Fenerbahçe - Gençlerbirliği / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Kadıköy'deki kritik mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Zirve yarışında takibini sürdürmek isteyen sarı lacivertliler evinde kazanmak için sahaya çıkıyor. Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda sürprize imza atmak istiyor.

Fenerbahçe 2 - 0 Gençlerbirliği

27'GOL! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. Asensio'nun orta sahadan topukla attığı şık pasta savunma arkasına sarkan Kerem ceza sahasında topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in vuruşunda top ağlara gitti.

21'Şık çalımlarla ceza sahasına giren Asensio, pasını arkadaşına aktaramadı ve top savunmada kaldı.

16'GOL! Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Penaltı atışında topun başına geçen Talisca, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

15'Pozisyonu VAR'da kontrol eden hakem penaltı kararı verdi.

14'Fenerbahçeli oyuncular Talisca'nın pozisyonunda elle oynama nedeniyle penaltı itirazında bulundu. VAR'la görüşen hakem pozisyonu izlemeye gitti.

13'Asensio'nun araya pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa ikinci kez vuruşunu yapan Talisca yine savunmayı geçemedi.

11'Zuzek sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan ceza sahasına ortaladı. Ederson ileri çıkarak kale önünde topu aldı.

5'Mücadelenin ilk dakikalarında tempo çok düşük.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Oğulcan, Metehan, Tongya, Göktan, Koita

FENERBAHÇE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Ligde bu sezon yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlikle topladığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek formda görüntüsünü sürdürdü.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Gençlerbirliği, ligde son maçında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek haftaya 22 puanla giriyor. Kırmızı-siyahlı ekip, iç sahada oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Ancak başkent temsilcisi, deplasmanda aynı başarıyı sergileyemedi ve dış sahada yalnızca 5 puan toplayabildi. Gençlerbirliği'nin deplasmandaki tek galibiyeti, 9. haftada Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla geldi.

96. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet alırken, 31 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği ise 16 kez sahadan galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.